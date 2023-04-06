《僵尸校园》尹灿荣搭档Golden Child宰铉出演BL剧《黑帮的我成了高中生》！还有「美大」李瑞镇助阵

先前曾有消息尹灿荣将主演戏剧《黑帮的我成了高中生》，「美大」李瑞镇将客串，而今（6）日确认他俩与Golden Child宰铉将一同主演该剧。

《黑帮的我成了高中生》改编自同名BL网路小说，描述梦想著上大学的黑社会，附身到了19岁的高中生身上后，用自己的本领惩罚加害者，并与饱受家庭暴力的朋友建立新友情的成长故事。



尹灿荣将一人分饰两角，19岁的高中生「宋伊宪」，还有附身在宋伊宪身上的47岁黑社会「金德八」。宋伊宪性格安静、唯唯诺诺，身材矮小驼背，是个不容易被注意到的高中生；相反的，附身在宋伊宪身上的金德八给人较深刻的印象，因为有著发达的肌肉，看起来不学无术但却是毅力十足又憨厚、有人情味的特别人物。

童星出身的尹灿荣，自《医生耀汉》、《无人知晓》等剧展现了多样貌的演技，去年以‎《僵尸校园》‎在全球一炮而红，目前正和方珉雅主演《Delivery Man》（鬼怪计程车），他会如何诠释附在19岁少年身上的47岁大叔，引人瞩目。



男团Golden Child成员奉宰铉饰演「崔世景」，是个无论外贸、身材或是体能都很好的人，看似完美但隐藏著非常敏感、执著且刻薄的的个性。宰铉去年才演了‎电影《首尔怪谈》，将以此部作品持续挑战演技。



人称「美大」的李瑞镇饰演原来的「金德八」，此次出演比较像是客串的性质，而黑社会的设定不禁让人想起他的经典之作《恋人》。李瑞镇当年在《恋人》饰演陷入爱情的黑社会老大，该剧虐心的情节和他深情的形象可是令许多剧迷难以忘怀。



《黑帮的我成了高中生》是目前播映中的热门BL剧《非意图的恋爱谈》制作公司No.3 Pictures新作，预计在今年上半年投入制作。

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