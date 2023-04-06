朴叙俊＋IU组合备受期待电影《Dream》两人互赞合作默契非常优！

电影《Dream》剧情中的男女主角，足球选手「宏大」以及充满热情的PD制作人「昭敏」相遇后互相斗嘴的场面，将由朴叙俊以及IU完美演绎，从选角阶段就成为话题，而近期即将上映，更让观众们期待两位大势明星之间的默契配合。

有点半推半就被强迫，脑袋空空毫无计画的宏大接下了世界杯教练的重担，以及跳脱自己的框架而投身纪录片制作的PD昭敏，两人从互相不对盘到愉悦的心理战，李秉宪导演展现其独特的幽默风格台词，将带给观众们不容错过的乐趣。



对於本次在电影《Dream》的合作，朴叙俊表示能够感受到IU在演出时的从容不迫，柔软的态度以及她的努力，相信她的演出也将为电影呈现出更好的画面，言语中充满了对IU的信任感。而IU也表示与朴叙俊从第一场戏的拍摄开始，就没有所谓的尴尬，两人的合作可说是非常自然有默契，更提高了观众们对这部作品的期待。



电影《Dream》剧情描述一位毫无计画的足球教练，一位失去了热情的PD，以及一群无家可归的足球选手们，他们决定一起挑战不可能的梦想，除了朴叙俊以及IU外，更集结了高昌锡、李玹雨、金钟秀、郑承吉等演技派演员们共同演出，预计於4月26日在韩上映。



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