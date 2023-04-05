BLACKPINK全员有意向和YG续约：4名成员一个都不能少！

女团BLACKPINK大概率会继续留在YG娱乐。

据韩媒《STAR NEWS》独家报导称，BLACKPINK即将於今年8月合约期满的，但Jennie、Jisoo、ROSÉ和Lisa 4名成员全都有意向与YG续约。有和成员们关系密切的人士透露，团队合约还有4个月就要到期了，4名成员都表示若无特殊情况发生，将继续延续与YG的情缘。



韩媒分析称，BLACKPINK全员之所以有意向留在YG娱乐是因为受全球巡演的影响。目前团队正在举办面向全球150万观众的K-POP史上女团最大规模的全球巡演中。



去年她们已经顺利完成了7城14场北美公演和7城10场欧洲演出，并即将和亚洲粉丝见面。BLACKPINK还将於4月亮相美国的「The Coachella Valley Music and Arts Festival」（科切拉音乐节），7月登上英国的「Hyde Park British Summer Time Festival」（海德公园音乐节）。



据知情者透露「BLACKPINK」之所以能够成团是因为YG的存在，成员们对YG娱乐也颇为信任。2016年8月8日BLACKPINK正式出道，在差不多7年的时间里登顶成为K-POP的顶流女团，音乐成绩斐然，粉丝遍布全球，4名成员每人都手握高奢品牌的全球代言，活跃在歌坛和时尚圈。



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