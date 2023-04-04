徐恩光、李美珠接下银赫、黄光熙的接力棒成为《一周的偶像》新任MC！本月（4月）19日播出

才传来即将SOLO的消息，没想到又接下《周偶》主持人，实在为美珠感到开心啊！

《一周的偶像》为MBC every1音乐娱乐类综艺节目，自2011年以来除了邀请不少偶像外，也经历过不少MC。今日（4日），有消息指出，银赫和黄光熙将带领《周偶》到本月（4月）12日，从19日开始，徐恩光、李美珠将成为节目新任MC。

徐恩光为男团BTOB队长，有著出色艺能感和机智的口才。今年（2023年）2月和3月也曾担任过《周偶》特别MC，令人期待他於节目中的活跃。

Lovelyz出身的李美珠则‎将在下月（5月）Solo ‎，近期於《玩什么好呢》等综艺大放异彩的她，此次又接下《周偶》主持棒，无疑又是一个肯定。

Hui@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻