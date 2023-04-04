韩娱史上最具迷惑性的照片：不仅韩媒搞错了，连BTS JIN亲大哥也很疑惑！

小编开始怀疑自己的眼睛了！

日前，演员李相烨了更新了自己的IG，po出一张照片，还配文表示「嘿嘿」。照片里只见一名男生戴了一顶黑色的鸭舌帽，穿了一件灰色的运动衫，正在低头看书，高挺的鼻梁非常吸睛。有韩媒的记者以为是李相烨和防弹少年团的JIN在一起，还拍了JIN的照片放在自己的IG上，写成了文章报导。然而事实却是这张照片是李！相！烨！本！人！就连JIN的亲大哥也来留言，留下了一句「嗯...？」分不清到底是不是自己的亲弟弟。



不少网友和粉丝看了照片之后也陷入了极大的困惑中，纷纷表示：「一瞬间真的分不清是谁」、「这个角度真的一模一样」、「这也太像了吧」、「像到亲大哥都疑惑了」等。

此外，李相烨已经确定加盟KBS新剧《纯情拳击手》，该剧改编自韩国同名小说《纯情拳击手李权淑》，是一部体育类题材的电视剧。在剧中李相烨将饰演体育经纪人泰英，帮助突然消失於拳坛的世界顶级女拳击手李权淑重新回归竞技场。而防弹少年团的大哥JIN於去年12月13日正式入伍，目前正在陆军第5步兵师团新兵教育大队担任助教，预计於2024年6月12日退伍。

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