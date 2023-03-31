超强续作《九尾狐传1938》首波预告公开！李砚帅气迫降到混乱的朝鲜抗日年代：一早就被李栋旭给帅醒了～

这个男人的确是「九尾狐妖」无误了！！！很难不被他给迷惑耶～。（还以为在看电影预告超有质感的）

tvN 即将在五月初首播的全新奇幻动作剧《九尾狐传1938》公开了首波预告，虽然是续作，却是以「前传」的形式呈现这一季的剧情，还投入了更大的制作费和扩张世界观，让大家非常期待。



《九尾狐传1938》讲述千年九尾狐李砚（李栋旭 饰）本与爱人有个幸福结局，却因卷入某事件而被强制召唤，迫降到混乱的1938年后，努力找出回到现代方法的奇幻动作剧。



▼首波预告，李栋旭迫降到的1938年，刚好是朝鲜的日治时期（后期），当时整个社会风气是武装抗日、追求独立的年代：「我所在的世界，全部开始扭曲，我重新回到了1938年。」



这一季还有金泛（李砚同父异母的弟弟－李朗）再度出演，迷人的九尾狐兄弟二度合体！



还有金素妍所饰演的新角色「柳红朱」加盟，她曾是西边山神，有著绝世佳人、不老传说的称号，是京城顶级料理餐厅「妙缘阁」的老板娘。



这样坚强的阵容，如同电影超高规格的制作场面，是不是让你更加期待了呢？《九尾狐传1938》将会在5月6日首播。



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