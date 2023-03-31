ITZY礼志公开前辈IU送的名牌包礼物：我们5个成员全都有

谁不想拥有IU这样大方前辈呢？

最近女团ITZY成员礼志公开了「翻包」影片，作为人气爱豆，礼志的包包里都有什么秘密呢？ 影片一开始礼志就表示特意带来了平时的爱用品，尤其是包包是她近期的心头好，是歌坛前辈IU送给她的礼物。

礼志表示：「之前受邀担任IU前辈演唱会的嘉宾，前辈亲自问候我们，还给ITZY的每一位成员送上了适合我们的包包，这水桶包我非常喜欢，都舍不得拿出来用，今天是为了拍画报才特意带出来的。」



아이유 선배님이 사주신 있지의 가방 ..

짱선배 아선배 .. pic.twitter.com/gnxMMKAZgr — 삐얌 (@my_dlwlrma_) September 25, 2022

선물 주고받는 있지X아이유 너무너무 예쁘다 pic.twitter.com/5qJl2HmVt5 — 찡금 (@dlWldrma_iu) October 4, 2022

IU送给礼志的是一只GUCCI的水桶包，包身主要为白色，印著品牌经典花纹，包底用橙色和黄色点缀，清新又时髦，很适合礼志的年龄和风格。 据悉这个水桶包售价超过200万（韩币），ITZY5名成员通通收到了来自前辈的礼物，囊括了GUCCI、YSL、LOEWE等多个奢侈品牌，光这次送礼IU就花费超千万，绝对是大方好前辈。



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