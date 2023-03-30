金银淑选出《黑暗荣耀》6大名场面：每一场都是经典！透露同珢&如炡的未来之路：是疯狂的爱情啊～

《黑暗荣耀》的热播再次验证了编剧金银淑身为「金牌编剧」的威力。

《黑暗荣耀》1、2部落幕已经多日，但热度依旧不减，在Netflix上非英语类TV中连续4周稳居冠军，累计观看时长为超过4亿小时。 说起让该剧爆火的功臣，一定就是编剧金银淑，可以说没有她就没有《黑暗荣耀》，是她赋予了该剧最基础的根骨。

金银淑编剧有不少代表作，《鬼怪》、《太阳的后裔》、《阳光先生》、《绅士的品格》等都出自她手，《黑暗荣耀》让观众们看到金编剧不仅仅只会写浪漫喜剧，执笔暗黑系复仇爽剧也很有一套。 最近金编剧就接受了韩媒的采访，还亲自挑出了个人认为的《黑暗荣耀》名场景。

1. 警署中警察对同珢（宋慧乔 饰）说的「应该要听，虽然晚了18年」。 金银淑编剧夸赞扮演警察的演员和宋慧乔演技很赞，令她看了之后忍不住落泪。



2. 少年同珢救起房东奶奶（孙淑 饰），房东奶奶对她说：「我们等春天再死吧，春天」，这是一老一少相互救赎的开始。



3. 最后一集最后一个场景中的「我爱你」，以同珢为藉口想要活下去的如炡（李到晛 饰）和以如炡为藉口继续活下去的同珢，「我爱你」也代表著他俩「我想要活下去」。



4. 神婆被昭熙附身时的场景，一阵清风划过同珢的脸颊，吹起她的发丝，彷佛是昭熙在拥抱同珢，这里没有一句台词，却处处在告诉观众昭熙的存在。



5. 如炡和河度领下围棋的场景，如炡所说的「受害者们的原点」，其实这就是《黑暗荣耀》的主题。



6. 涏镇（林智妍 饰）在葬礼现场和警察大叔争执戏，她的那句「够了！！！会帮忙处理吧！！！」太带感了，林智妍的癫狂演技太绝了。



더글로리 난 이장면 연기 미쳤다고 생각했는데ㅋㅋㅋ됐구요!!!!!!!!!!수습하실거죠!!!

요전에 저 형사가 은퇴협박해서 지도 순간 쫄렸으면서 전세역전되자마자 개지랄하는거 보솤ㅋㅋㅋㅋㅋ pic.twitter.com/tLiuEgv4CJ — チャチャ (@chakeruu) March 11, 2023

最后，金银淑编剧还解答了观众们十分好奇的「同珢和如炡未来是否会幸福」的问题，金编剧解释：「如炡和同珢今后面对的就是复仇和毁灭，在复仇的过程中他们已经成了加害者，所以除了去如地狱一般的教导所之外，他们也不知道该如何活下去。 不过他们始终在一起，如同一起前往天堂一样共同坠入地狱，是非常疯狂的爱情。」

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