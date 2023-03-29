朴轸永又跳女团舞！NMIXX新歌挑战太娇俏，过往翻跳NewJeans & LE SSERAFIM编舞引热议、委屈喊：「跳得好不是错啊！」

朴轸永的女团舞果然不会让人失望！有一种令人咬牙切齿却又忍不住多看几遍的魔力啊XD

女团NMIXX本月20日发行首张迷你专辑《expérgo》回归，近日为宣传主打歌《Love Me Like This》，陆续与NCT廷佑、TWICE多贤、CRAVITY刑准ALLEN等合作了舞蹈挑战（challenge）影片。 昨天，不负众望地，终於轮到跟自家老板JYP朴轸永合作！



NMIXX在YouTube频道更新shorts影片「等了又等的与朴轸永PD的Love Me Like This」，朴轸永站在Lily和圭珍（Kyujin） 中间、三人一起热舞副歌部份，PD大人舞姿完全吸引视线，表情也是一如既往地投入！



Lily大赞：「节奏感真的太强！怎么能做得那么好呢？ 大发！」朴轸永与两位成员击掌：「谢谢呀~」气氛超融洽！网友留言：「这年龄还能这样跳舞蹈的人只有朴轸永PD」（*小编注：今年底就要52周岁！）、「Lily好像提前准备好了comment kkk」、「朴轸永完全接纳称赞kkk」、 「为他的节奏感著迷！」



朴轸永作为JYP创办人兼创意总监，多年来推出不少成功女团和热门歌曲，其中很多编舞都是他亲自操办！近年来他一边持续制作自己的专辑，一边时不时地cover自家女团或其他女团的歌曲，效果多次引起热议。 其中最多人有共鸣的一句评价就是：「跳得真好，好到让人生气！」XD



比如宣美去年7月发新歌《Heart Burn》时，朴轸永就热情参与了舞蹈挑战。 宣美曾因在IG PO出朴轸永照片而惨遭100多人退追踪，这次PO影片也是心惊胆战，提前留言说：「这次会失去多少人呢？」 好在过几天后发现粉丝数反而多了一些，才感到放心XD



LE SSERAFIM去年10月发行迷你二转《ANTIFRAGILE》，恰逢朴轸永也在宣传自己的新歌《Groove Back》，便一起合作了两首歌的挑战。 网友表示朴轸永确实很会跳舞，尤其「猫爪舞」的部份，妖艳到令人生气XD



不仅如此，朴轸永在《Music Bank》介绍新歌时被cue到示范「如何跳舞更有groove感」，用的音乐居然是NewJeans的《HYPE BOY》！朴轸永立即随音乐起舞，还补充说是刚刚才学的、对NewJeans表示抱歉XD



网友：「穿成LE SSERAFIM模样在IVE面前跳NewJeans舞的NMIXX老 爸」、「好像很会跳舞的纽约奶奶」、「好有JYP风格啊」、「还为跳得不够好道歉，初心满格」、「后面的MC好像聚餐场合为部长喝彩」、「表情是紧张的练习生，舞蹈实力是代表」。



去年12月做客JTBC节目《Music Universe K-909》时，朴轸永聊到网友对他翻跳《HYPE BOY》的反应，表示颇为不解：「说『跳得很好』就好了啊，『跳得好但让人生气』算什么嘛。 跳得好又不是错！为什么要生气？」



当时BoA安慰他说意思是好到令人生气的程度，然而这次和NMIXX的合作影片下方，还是不少人表示「生气」：「虽然朴轸永跳女团舞好到让人生气，但总是想看啊！kk」



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