《原来这就是爱啊》「乌冬CP」金英光&李圣经初Kiss就在今日！剧照与特别版海报先公开

《原来这就是爱啊》今（29）日将公开最新11、12集，Disney+官方率先释出吻戏剧照与海报，预告更心动的情节即将展开。

先回顾上周的第9、第10集，沈宇宙（李圣经 饰）承认喜欢但倔强的对韩冬辰（金英光 饰）筑起冰冷的墙，让韩冬辰混乱又气馁。然而，沈宇宙抵挡不住自己想守护韩冬辰的那颗心，代替姜敏英（Hani安喜延 饰）被石头砸，她觉得这才能结束申代表对韩冬辰的怨怼。



韩冬辰忍了那么久终於爆发，不想再容忍申代表的作为，对於沈宇宙的怜爱也隐藏不了了。他伸手抚摸沈宇宙的脸，沈宇宙回握了他的手，「乌冬CP」*就此确认感情，两人还一起露营。（*按：韩语「乌」同「宇」，CP名是谐音自乌冬面的乌冬。）



虽然第10集尾声，沈宇宙因为妈妈的关系陷入低潮，但从11、12集先公开剧照可见乌冬CP的罗曼史顺利进行中，两个人甜蜜对视要吻上了对方……今日公开的特别版海报也以接吻的前一刻为主画面，副标题写「确定的是，复仇成了未知数」，沈宇宙的复仇计画早就消失无踪了。



制作公司透露宇宙妈妈对於「乌冬CP」的罗曼史可是危机也是转机，会解开错综复杂的孽缘，还是为两人的爱情画下句点，要请观众敬请收看了。



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