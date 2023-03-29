朴軫永又跳女團舞！NMIXX新歌挑戰太嬌俏，過往翻跳NewJeans & LE SSERAFIM編舞引熱議、委屈喊：「跳得好不是錯啊！」

朴軫永的女團舞果然不會讓人失望！有一種令人咬牙切齒卻又忍不住多看幾遍的魔力啊XD

女團NMIXX本月20日發行首張迷你專輯《expérgo》回歸，近日為宣傳主打歌《Love Me Like This》，陸續與NCT廷祐、TWICE多賢、CRAVITY刑準ALLEN等合作了舞蹈挑戰（challenge）影片。 昨天，不負眾望地，終於輪到跟自家老闆JYP朴軫永合作！



NMIXX在YouTube頻道更新shorts影片「等了又等的與朴軫永PD的Love Me Like This」，朴軫永站在Lily和圭珍（Kyujin） 中間、三人一起熱舞副歌部份，PD大人舞姿完全吸引視線，表情也是一如既往地投入！



Lily大讚：「節奏感真的太強！怎麼能做得那麼好呢？ 大發！」朴軫永與兩位成員擊掌：「謝謝呀~」氣氛超融洽！網友留言：「這年齡還能這樣跳舞蹈的人只有朴軫永PD」（*小編註：今年底就要52周歲！）、「Lily好像提前準備好了comment kkk」、「朴軫永完全接納稱讚kkk」、 「為他的節奏感著迷！」



朴軫永作為JYP創辦人兼創意總監，多年來推出不少成功女團和熱門歌曲，其中很多編舞都是他親自操辦！近年來他一邊持續製作自己的專輯，一邊時不時地cover自家女團或其他女團的歌曲，效果多次引起熱議。 其中最多人有共鳴的一句評價就是：「跳得真好，好到讓人生氣！」XD



比如宣美去年7月發新歌《Heart Burn》時，朴軫永就熱情參與了舞蹈挑戰。 宣美曾因在IG PO出朴軫永照片而慘遭100多人退追蹤，這次PO影片也是心驚膽戰，提前留言說：「這次會失去多少人呢？」 好在過幾天後發現粉絲數反而多了一些，才感到放心XD



LE SSERAFIM去年10月發行迷你二轉《ANTIFRAGILE》，恰逢朴軫永也在宣傳自己的新歌《Groove Back》，便一起合作了兩首歌的挑戰。 網友表示朴軫永確實很會跳舞，尤其「貓爪舞」的部份，妖艷到令人生氣XD



不僅如此，朴軫永在《Music Bank》介紹新歌時被cue到示範「如何跳舞更有groove感」，用的音樂居然是NewJeans的《HYPE BOY》！朴軫永立即隨音樂起舞，還補充說是剛剛才學的、對NewJeans表示抱歉XD



網友：「穿成LE SSERAFIM模樣在IVE面前跳NewJeans舞的NMIXX老 爸」、「好像很會跳舞的紐約奶奶」、「好有JYP風格啊」、「還為跳得不夠好道歉，初心滿格」、「後面的MC好像聚餐場合為部長喝彩」、「表情是緊張的練習生，舞蹈實力是代表」。



去年12月做客JTBC節目《Music Universe K-909》時，朴軫永聊到網友對他翻跳《HYPE BOY》的反應，表示頗為不解：「說『跳得很好』就好了啊，『跳得好但讓人生氣』算什麼嘛。 跳得好又不是錯！為什麼要生氣？」



當時BoA安慰他說意思是好到令人生氣的程度，然而這次和NMIXX的合作影片下方，還是不少人表示「生氣」：「雖然朴軫永跳女團舞好到讓人生氣，但總是想看啊！kk」



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