《没有数学的修学旅行》Crush & ZICO浪漫泡温泉演起恋综，Crush吃醋：「你为什么给敬秀雪糕？」

由《Running Man》崔宝弼PD携手都敬秀（D.O.）、禹智皓（ZICO）、申效涉（Crush）、崔政勋、李龙真与梁世灿，所拍摄的旅游节目《没有数学的修学旅行》，最新第3集有个特别受欢迎的环节――两两CP泡温泉，尤其是Crush与ZICO。

Crush与ZICO虽然是92LINE亲故，但见两个大男人要一起泡在洒满玫瑰花瓣的温泉，仍显得尴尬，不过两人泡著泡著却演起了恋爱综艺XD。

Crush丢出问题：「你觉得我怎么样？」ZICO自然而然的应答了：「说实话，你昨天帮美珍(?)准备早餐的时候，我很意外……」Crush突然真心话大爆发(?)：「你早上选择没有选择我，我以为你可能对我没感觉，所以选择了敬秀。你刚才为什么给敬秀雪糕（冰淇淋）？」（编按：敬秀也是92LINE亲故。）



结果ZICO竟然回答：「那个雪糕吗？因为不好吃。」笑翻Crush。



这对CP泡著泡著玩起便携摄影机互相拍摄，拍著拍著Crush竟说：「但是这个……有点色啊！」ZICO微妙的望他了他一下，两个人继续他们特别的约会。



Crush：「我晚上选你的时候……现在给你看了我的真心，我不是说你一定要选我……」ZICO：「我不会选你的，我要拔了你的眼珠（音近：我要选你的姐姐）。」ZICO想玩谐音哏，但Crush没听懂赏他一巴掌，ZICO：「你这疯子……」（编按：Crush真的有姐姐的……）



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