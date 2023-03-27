少女时代Yuri权俞利全新简历照公开！两档综艺《生意天才白社长》《韩星地带：逃脱任务2》待播

SM娱乐今（27）日公开了少女时代成员兼演员的Yuri权俞利全新简历照，她以简约的造型、清澈的眼神和浅浅的微笑美丽示人。

顺待一提，Yuri 23日被任命为慈善团体「Beautiful Mind」公关大使，「Beautiful Mind」是个文化外交公益组织，是透过各种音乐活动，和世界各地的弱势群体一起实践爱与分享的团体。



除了公益活动，Yuri还有两部综艺将在今年与观众见面。与名厨白种元、Got7 BamBam、演员李章宇与歌手John Park合作的tvN料理实境节目《生意天才白社长》4月2日开播，Disney+《韩星地带：逃脱任务》第二季则在6月登场。

▼《生意天才白社长》海报及预告



▼《韩星地带：逃脱任务》第二季主演群打招呼影片



草莓@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻