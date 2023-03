少女时代Yuri权俞利全新简历照公开！两档综艺《生意天才白社长》《韩星地带：逃脱任务2》待播

SM娱乐今(27)日公开了少女时代成员兼演员的Yuri权俞利全新简历照,她以简约的造型、清澈的眼神和浅浅的微笑美丽示人。

顺待一提,Yuri 23日被任命为慈善团体「Beautiful Mind」公关大使,「Beautiful Mind」是个文化外交公益组织,是透过各种音乐活动,和世界各地的弱势群体一起实践爱与分享的团体。







KWON YURI is appointed as an ambassador for 'Beautiful Mind'

“I’ll work hard to strive for a world united through music”https://t.co/GVzvmYiRUQ#KWONYURI #권유리 #YURI #유리 #GirlsGeneration pic.twitter.com/PfA50xLC8Y