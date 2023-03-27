《黑暗荣耀》会有第三部吗？金银淑作家透露：「孙慏梧说能不能让他复活，要我让他也一起参与」

26日，Netflix Korea 官方 YouTube 频道公开金银淑作家、安吉镐导演、朴成勋、郑星一、金赫拉、车珠英、金建宇参与的《黑暗荣耀》第二部分解说。

当天，大家一起观看孙慏梧（金建宇 饰）葬礼中李蓑罗（金赫拉 饰）和崔惠程（车珠英 饰）吵架的场面。金赫拉说：「这个场面结束后，我感觉到了我自己的『阴森』，心情特别不好，即使已经拍完了，但还是很敏感，涎镇说她也有一样的感受，所以我们就说好了，暂时不要再演这样的角色，不然得出事了。」



金银淑作家也表示理解，说自己写那种戏的时候也会很煎熬，写幸福场景的时候不会有那种经历，但写黑暗的东西就会变得疲惫不堪。而金建宇提到自己饰演孙慏梧的葬礼场面：「虽然我没有出现在那个场面，但这个设定从读剧本开始就觉得很新鲜。」还开玩笑地说想去拍摄现场玩！



金银淑作家还透露：「在庆功宴会上的时候，有提到『要不要做第三部』，孙慏梧说能不能让他复活，无论如何都要活下来，要我让他也参与进来。」金建宇表示没有慏梧的第三部是不行的 XD 不过有不少观众觉得第二部的结尾就很棒，应该见好就收，大家觉得呢？



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