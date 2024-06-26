女帝来袭！少女时代孝渊登 『ONE TONE CONCERT』号召全台SONE，K-POP二代团回忆杀！时隔三年，少女时代舞后华丽登场 『ONE TONE CONCERT』演出

二代团韩流迷的福音来了！ONE TONE CONCERT 官方宣布，时隔三年韩国人气女团少女时代的舞后孝渊将在本次演唱会中登台演出！

自 2021 台南跨年演唱会因疫情关系采线上演出后，全台SONE就敲碗希望能再次看到孝渊的现场演出，主办公布这一消息，迅速在粉丝圈内引发轰动，大家无不期待能亲眼见证这位K-pop女王的魅力风采。

ONE TONE CONCERT 以其独特的音乐氛围和顶尖的表演阵容著称，本次更邀请『韩国导演及视讯组』操刀为演唱会进行视觉与演出制作，标榜在台湾也看得到韩国制作的音乐节，而此次孝渊的加入更是为演出增添了无限亮点，作为少女时代的核心成员之一，孝渊以其卓越的舞蹈实力和超强的舞台掌控力在全球拥有众多忠实粉丝，她的到来无疑会让整场演出掀起一阵狂热浪潮。



演唱会主办方表示，孝渊不仅会带来多首人气金曲，更准备特别的舞台表演，为台湾的粉丝献上难忘的视听盛宴，此次 ONE TONE CONCERT演唱会将於【2024年7月20、7月21日】在【国立体育大学综合体育馆】举行，首日将以全二代团阵容为卖点，公布孝渊等五组艺人，带给大家满满二代团回忆歌曲，预计将吸引大批二代团爱好者前来共襄盛举，第二日则以台北最大的韩国嘻哈盛事，七组韩国饶舌歌手，在台湾准时盛大登场。



欲了解更多演唱会详情及最新消息，敬请关注主办单位官方Instagram：https://www.instagram.com/one_tone_official/。

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