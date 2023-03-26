这个组合一定要追！《代理公司》李宝英X《黑暗荣耀》李茂生X《千元律师》李清娥将主演新剧《Hyde》

演技派的阵容绝对要看！

预计拍摄12集的TVING原创电视剧《Hyde》，改编自英国作品，以符合韩国国情，描述一个消失的人和一个追逐真相的女人的追踪惊悚故事。由《三流之路》、《朝鲜浪漫喜剧-绿豆传》金东辉导演执导。

近期以JTBC《代理公司》获得关注和喜爱的李宝英，选择《Hyde》为下部作品。《代理公司》为李宝英首次出演职场剧，收视率从第1集的4%一路攀升至最终回的16%，「收视女王」认证。

最近特别出演Netflix原创电视剧《黑暗荣耀》的李茂生，也加入《Hyde》出演阵容。李茂生在《黑暗荣耀》中饰演「姜永天」，是一位疯狂杀人魔，就算入狱也依然折磨著死者家属，令人毛骨悚然。此前，李茂生还曾出演过《Cleaning Up》、《三十九》、《宁静海》、《夫妻的世界》等作品。

《Hyde》还可以看到去年（2022年）特别出演SBS《千元律师》的李清娥。虽然在《千元律师》的出场戏份不多，但给观众们留下深刻印象，与男主角南宫珉继《日与夜》后为二次合作。另外，李清娥的待播剧还有Netflix《Celebrity》。

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