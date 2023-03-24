女团IVE宣布进军北美市场！与Sony Music合作推出首张正规专辑《I've IVE》

Kakao娱乐3月24日宣布，北美当地法人Kakao America已与Sony Music旗下的Columbia Records签署合作协定，正式进军全球市场。

首个合作专案将是IVE的首张正规专辑《I've IVE》，该专辑将於4月10日发行。 除了这张专辑，她们的先行单曲《Kitsch》也将在3月27日发布，并得到全球发行、北美市场营销和宣传等全方位支持。



IVE於2021年12月出道，推出了三张单曲《ELEVEN》、《LOVE DIVE》和《After LIKE》，并连续取得了热门排行榜上的佳绩。 虽然仅发行了三张单曲，但她们已经累计销售了超过300万张唱片，并在多个重要音乐颁奖典礼上获得了新人奖和大奖，出道2年就在韩国斩获74个相关奖项，成为代表韩国流行音乐的一支重要力量。

Kakao娱乐表示，他们将继续推动旗下艺人的全球发展，加速音乐领域的全球业务扩张。 他们计画建立全方位的全球360度管理系统，与有实力的全球娱乐企业和当地专业人士建立合作关系，为旗下艺人的海外巡演、宣传和唱片发行等提供全面支持。



与Kakao娱乐合作的Columbia Records负责分销Beyoncé、Adele和Harry Styles等知名流行歌手的唱片。 此外，他们还负责BTS的热门歌曲《Dynamite》和《Butter》 在美国的分销和推广。

Kakao America的代表由全球战略负责人Jang Yun-jung（GSO）担任，他表示：「与创造流行音乐历史的Columbia Records一起开始IVE的全球行动具有重要意义。 我们将以北美为中心，围绕著音源和艺人的策划、制作、发行，进一步加强Kakao娱乐的音乐业务在全球市场上的竞争力，为稳固的全球增长打下坚实的基础。」



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