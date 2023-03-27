《黑暗荣耀》林智妍做客晚间新闻！重现天气预报专业演技&聊父母眼泛泪光，网：「涎镇啊，这么快就出狱了吗？」

林智妍在《黑暗荣耀》虽然饰演头号反派，却因精湛演技和开朗性格获得不少好感。 近日做客有线台晚间新闻时重现剧中经典桥段，谈及出道十年来的心路，令主持人都不禁哽咽。

Netflix热门剧集《黑暗荣耀》讲述被校园霸凌摧毁身体和心灵的女子「文同珢」精心布局复仇的故事，林智妍饰演的就是仗势欺人、以霸凌为乐的头号恶女「朴涎镇」。





因为同珢的很多独白都是以「涎镇啊」开头，林智妍对涎镇的诠释也相当精彩，剧集公开后这三个字彻底印在了观众们的脑海中。 林智妍在有线台JTBC的旗舰新闻节目《Newsroom》透露，现在不仅是工作伙伴和朋友，就连父母都对她这样称呼：「涎镇啊，什么时候回家？ 涎镇啊，给你炖好汤了哦。」 XD



这是林智妍第一个挑战反派角色，为了充分表现出夸张情绪，有时拍完一天戏嗓子已经发不出声音。 之前娱乐记者李镇浩曾透露林智妍为这一角色特地学了吸烟，林智妍也说在封闭空间拍吸烟戏太久之会失声，真的很拼！



为了演好天气预报员，林智妍看了很多天气预报员的工作资料，还在主持人邀请下现场重现剧中播报天气的桥段，一秒进入「涎镇mode」！原来剧中所有天气预报戏份都是同一天拍完，林智妍为背下大段台词付出不少努力，直到现在仍能脱口而出。

韩网友立即抓住玩梗机会：「涎镇这么快就出狱了？ 背景一定很硬哦」、「脸皮好厚啊，天气预报员A某」、「涎镇复职了？ 这世界没救了」、「好帅啊朴涎镇」、「涎镇重新做人了，好美啊」、「看来在狱中有好好练习」、「这次亲自写天气预告稿了吗」、「那个朴涎镇有很多争议耶，听说还坐过牢！漂亮就是一切吗？」 XD



林智妍自认是没有天赋的演员，但出道十多年来不管经历多少挫折都未想过放弃。 林智妍妈妈说：「是啊，我们智妍就算每天回家那样大哭，也从没说过『妈妈我不想演戏了』。」 林智妍眼眶泛泪光，主持人也跟著哽咽：「父母都是亲眼看到，太了解你的感受......」



林智妍2011年以电影《灾难电影》正式出道，今年是作为演员活动的第13年、即将踏入32周岁。 接下来将主演tvN惊悚剧《有院子的家》和SBS漫改剧《国民死刑投票》，与朴海镇、朴星雄、金泰希等演员合作，期待她的更多精彩演技！



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