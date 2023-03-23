全道嬿登场《刘QUIZ》预告和老同学刘在锡斗嘴：「我们那时候很熟吗？」反被刘在锡翻旧帐

近期以《浪漫速成班》再获一波人气与肯定的影后全道嬿，日前登上了《刘QUIZ ON THE BLOCK》畅谈自己的演艺经历，还有与「老同学」刘在锡及等人的过往！

全道嬿为韩国首位获得坎城影展最佳女主角的重量级演员，来到《刘QUIZ ON THE BLOCK》同时有了个身分是「刘在锡大学同学」，两人是首尔艺术大学放送演艺系同学。刘在锡一开始就质问全道嬿：「你最近在采访中说『我跟刘在锡不熟』？」想不到全道嬿不假思索回应：「我们那时候真的很熟吗？」



殊不知，刘在锡不甘示弱的翻起旧帐：「你记得以前吃辣炒年糕的时候，有把我的份抢过去吗？」全道嬿笑出来但不愿承认：「不记得！」一句话让节目组人员（?画外音爽朗笑声）都笑出来。聊一聊，两个老同学约好节目结束后要得出结论如何称呼对方。



刘在锡还提到「传说中与黄曹池的友情旅行」，也就是全道嬿曾和黄晸珉、曹承佑与池珍熙一同旅行，这阵容一看就相当强大，但全道嬿说明当时只有她不是新人，请客请得很开心，刘在锡也向她透露黄晸珉吃得很幸福XDD，而《刘QUIZ ON THE BLOCK》的「黄曹池世界观」就此集齐。



此集EP.187将在下周三於韩国播出，预告片如下：



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