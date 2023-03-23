韩网友曝光柳演锡无视警卫员：看我爸的眼神就像看条虫子！经纪公司辟谣「无稽之谈」

柳演锡被曝无视住处的警卫员大叔，经纪公司紧急回应。

日前，韩网上有论坛出现了柳演锡的爆料文，网民A某表示自己的父亲被柳演锡无视。6、7年前A某的父亲是一名住宅楼警卫员，当时他想和柳演锡搭话，於是就主动上前打招呼，但柳演锡只顾著和朋友说话，并没有对A某的父亲做出任何回应。A某称：「按我爸的话说，他看向自己的眼神就像在看一条虫子。」这件事情让A某的父亲倍感侮辱，最后甚至辞去了警卫工作。不仅如此，柳演锡的朋友也是同样的态度，A某之所以爆料此事，是「希望大家知道演员让你们看到的形象并不是他的全部」。

事关柳演锡的人品问题，相关帖子很快就在韩网上传播开来，网友们对此有著各种看法，有人称「如果是真的话，冲击性太强了」，也有人表示「再等等看，到底是怎么回事」、「至少拿出证据来吧」等。



很快柳演锡所属经纪公司KINGKONG by STARSHIP回应的此事，称：「毫无事实根据，我社将依法处理散发虚假消息的爆料人。」



柳演锡属於大器晚成型的演员，30岁的才遇上代表作品《请回答1994》，正式打开知名度，随后凭藉《机智医生生活》1、2部获得了广大观众的喜爱，被封为「国民理想型」。他不仅拥有帅气又高挑的外表，还是个口碑很不错的男生，在综艺中时常可以温柔体贴的性格，不少合作过的演员提到他都是满满的赞赏，可以说是位零负评的模范好演员。

也许是因为害怕被柳演锡的经纪公司追责，爆料文下方出现了「道歉文」，笔者称是因为看到柳演锡最近经常亮相综艺节目，诱发了自己的嫉妒心，才编写了所谓的曝光文，他本人根本没见过柳演锡本人，向他致歉。

只是没过多久，真正的爆料者A某又发表了言论，称道歉文并非他所写，道歉文是其他网友的造假作品，并表示：「我只写了从爸爸那里听到的话，但写著写著心情亢奋，融入了不少情感，爸爸也不是因为柳演锡才辞职。提到罕见病是想要博取同情，再次声明，我爸辞职不是因为柳演锡。我写这些不是为了要钱，只是因为心里太烦，太过郁闷才那样写的，不知道放上艺人的真实姓名会把事情搞得那么大，老师说我有点害怕，还有对不起，希望此事到此为止。」

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