【韩网热帖】几乎不洗衣服的艺人——金智勋

演员金智勋曾在《我家的熊孩子》中透露自己几乎不洗衣服，因为他觉得衣服洗完之后会变形，若衣服上沾上污渍，也只会洗那一小块而已。

即使是白衬衣也从来不洗，金智勋透露上节目时所穿的牛仔裤5、6年间从来没洗过，而自己体味也不重。

有洁癖的小编表示：😨😨😨

💬韩国网友评论：

1. 现在看他的发型有一种脏脏的感觉

2. 怎么回事，突然觉得他整个人都变丑了

3. 我期望自己没看过这期节目，为什么一定要这么说呢，想起他在《我独自生活》中运动之后浑身是汗的模样

4. 一般情况下即使私下他真的不洗衣服，上节目也应该会说点谎话啊，艺人是要求形像管理的

5. 我很好奇他身上没有味道吗？

6. 为什么要在电视上说，不觉得自己很脏吗？ 角质、汗臭味、灰尘全都在衣服上，长得这么帅，脑子怎么不正常呢？ 他的思维方式我完全理解不了

7. 是不是送去干洗或者用蒸气熨斗???

8. 脏死了，不要在节目上说，没人想要学你

9.有没有可能他是明星5、6年的时间里只穿过1、2次同件衣服，感觉他很喜欢买衣服，因为衣服太多，所以很多衣服不经常穿

10. 我也经常不洗外套，洗太多了衣服真的容易坏，尤其是皮衣

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出处：https://theqoo.net/2751563418

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