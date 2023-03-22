IVE4月回归疑与「邪教」撇清关系！韩网猜测：这可是那位教主的钱袋子

IVE回归前夕公开新专辑预售网站，粉丝们发现了与以往不一样的地方。

4月10日IVE将携常规一辑重磅回归，日前所属经纪公司STARSHIP娱乐公开了新专辑预售网站，其中有HOT TRACKS、阿拉丁、YES24等，唯独少了爱豆专辑销售网站中的强者「新世界唱片」（又译：新那拉，下同），粉丝和网友纷纷猜测这是因为Netflix公开纪录片《以神之名：信仰的背叛》之后 激起了民众对邪教的愤懑之情，「新世界唱片」与其中提到的「婴儿花园」有著剪不断的关系。



「新世界唱片」是「新世界媒体」运营的专辑销售连锁店，因为爱豆专辑销量统计对爱豆团在音乐节目中的排名起到了决定性作用，因此在追星粉们之间有著一个不成文的规矩「线上买爱豆专辑的话，一定要在新世界唱片买」，也传出了「线上看新世界，线下看HOT TRACKS」的话。



在纪录片《以神之名》中「婴儿花园」是邪教之一，创办人金己顺要求信徒交出全部财产，每天工作18小时。 其信徒7岁的儿子因为不顺从管教，被关进猪圈、喂食排泄物虐待致死，他的亲生母亲甚至参与其中。 节目播出后，坊间就传出了「新世界唱片」的前身「新世界流通」实则是「婴儿花园」的教主金己顺的「钱袋子」的消息，因此不少爱豆粉开始抵制「新世界唱片」，拒绝购买。 对於STARSHIP娱乐此次的做法，IVE的粉丝们也表示出了支持，而K-POP界除了STARSHIP娱乐之外，多家娱乐经纪公司也表示要拒绝在「新世界唱片」上举办粉丝会。



早前，「婴儿花园」方面向Netflix Korea方面提交了终止《以神之名》播出的申请，Netflix Korea方面称他们只有韩国本土的订阅许可权，节目的播放权属美国母公司所有。

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