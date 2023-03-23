郑星一：《黑暗荣耀》后每个瞬间都很幸福，7岁儿子的老师拜托他回家要签名！

郑星一变成大势之后，日常生活也有了变化。

《黑暗荣耀》不仅为领衔主演宋慧乔、李到晛的人气与知名度再添一把火，也令一众配角林智妍、郑星一、车珠英、金赫拉、朴成勋等人变成当红炸子鸡。郑星一前不久和时尚杂志《DAZED》合作拍摄了一组大片，同时接受了采访，提到了爆红之后的变化。



郑星一在采访中表示：「能走到这里全是运气好，当然我也一直坚持演出，也一直在努力，但机会其实是超越了我的能力和努力的，虽然我始终是准备好的状态，但能有机会（让我展示）其实靠的还是运气。 最近所有的一切都让我觉得很幸福，最让我觉得幸福的就是看著我的家人们很幸福。」



不久前，郑星一做客《刘QUIZ ON THE BLOCK》时分享他的爱情故事。20多岁退伍没多久的郑星一通过朋友的朋友认识现在的老婆，当时对方还在美国留学，某天郑星一偶然看到她在线上，於是就主动关心她过得好不好，就这样俩人一直保持著联络。有一天郑星一在网上大胆告白，两人维持了3年的异地恋。他们和不少情侣一样，也经历过分手，在分开了7、8年之后重逢，这次的重逢再次激发了两个人的感情，复合3个月后就决定结婚，现在的他们已经有一个7岁的儿子了。



这次的采访中，郑星一也提到了儿子，「某一天7岁的儿子从学校回来时，说他的老师拜托他回来要我的签名，他问我什么是签名。 即使小朋友不知道那是什么，但我却可以为他做些事情，真的让我很开心。」



《黑暗荣耀》之后人气爆增的郑星一接下来会拍什么戏呢？ 他回答道：「现在很慎重，确实有接到不少提案，但想多花些时间去考虑，下一部作品不管是对我还是对与我一起工作的人来说都很重要。 其实我经常和公司的人开会，告诉他们慢一点也没关系，要选择即使是一小步，也是在前进的方向。」

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