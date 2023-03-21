KBS下令封杀刘亚仁！这些明星也被禁演过

韩国KBS电视台暂时性地限制刘亚仁亮相本台所有节目。

日前KBS对外宣布已经对台内各部门下发了禁止刘亚仁出演的通知，直到他结束涉毒的所有调查。 KBS电视台称此次的「封杀令」并非永久性，会根据警方调查结果适时做出调整。

KBS电视台规定播出的节目画面中不允许出现因违法或不道德行为而引起社会议论的人，当事人之前出演过电视台的节目也会被打上马赛克。 去年KBS就对Don Spike（涉嫌持有、使用禁药）、金赛纶（酒驾）、郭道元（酒驾）、申彗星（酒驾）下达过「封杀令」。



会对违法违规的明星艺人下封杀令的不只有KBS电视台，2009年朱智勋因涉毒被禁止出演KBS和MBC，直到2013年「封杀令」才被解除，当时电视台相关人士表示：「反省的时间足够。」 BIGBANG成员G-Dragonzai 2011年因吸食大麻也登上了「禁演」名单。 除此之外，Crown J（大麻）、郑镒勋（大麻）、朴有天（吸毒）被KBS、MBC和SBS同时封杀，T.O.P（大麻）、河正宇（丙泊酚）等也被部份电视台禁演。



刘亚仁将於24日以犯罪嫌疑人身份前往首尔警察厅毒品犯罪侦查队受讯。早前韩国首尔警察厅毒品犯罪调查小组对刘亚仁位於首尔市龙山区汉南洞的住宅进行搜查，并获取其吸毒的证据。

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