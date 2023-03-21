《黑暗荣耀》「李蓑罗」演反派演上瘾了？金赫拉加盟《驱魔面馆2》扮恶鬼

「李蓑罗」要成为反派专业户吗？

在《黑暗荣耀》中扮演瘾君子画家李蓑罗的正是女演员金赫拉，剧中她有著压倒性的存在感，沉迷於毒品的她因为家境优渥，过著纸醉金迷的生活，空洞的眼神、傲慢的语气，懒散的神情无一不在传递著金赫拉的完美演技，受到了广大观众的极大关注和认可。



金赫拉是个「剧抛脸」，在不少作品中都有过精彩表现，比如《非常律师禹英禑》中她饰演的是一名脱北者母亲，《机智医生生活2》中扮演的又是一名患者，还是《邪恶与疯狂》中毒品组织头目「龙社长」和《真剑胜负》里的「太室长」，形象多变，演技也多变，这样的她不禁让观众们好奇《黑暗荣耀》 结束后金赫拉会以怎样的全新形象示人。



在最近的某次采访中，金赫拉就提到了过往的角色和新作品，她表示：「龙社长是剧情片中很典型的头目，会用到方言，当时拍摄的时候我就在思考要如何表现得不那么好看。 《黑暗荣耀》让我有种编剧是不是在试镜完成之后才写的剧本的错觉，太贴合每个演员了，演员们也对表演很有欲望，大家配合得非常默契。」 实际上在《黑暗荣耀》开播之前，金赫拉就已经在电视剧《驱魔面馆2》中试镜成功，她要扮演全新的恶鬼角色，又是一个大反派。



《驱魔面馆2》中的金赫拉会是什么样的模样呢？ 一起期待一下吧。

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