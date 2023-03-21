朴叙俊结束漫威拍摄回到韩国变身足球选手！睽违4年以新电影《Dream》与IU合作！4月底韩国上映

炙手可热的大势演员朴叙俊，之前忙於拍摄漫威系列电影，而最新温馨电影作品《Dream》经过多次延后终於即将在韩上映，朴叙俊将变身帅气足球选手登场。

曾演出电影《菜鸟警校生》《驱魔使者》以及电视剧《梨泰院Class》《金秘书为何那样》等作品的朴叙俊，拥有爆发性的魅力纵横大小萤幕，近期更进军好莱坞漫威系列电影，而他与IU合作的电影《Dream》也终於能够於4月底在韩国正式上映，朴叙俊饰演片中男主角，足球选手洪大。



洪大为了突破选手生涯中的最大危机，担任了大型足球赛的主教练，但他并没有太多的计画以及决心，对於眼前他所需要带领的选手们，都并非透过正式训练的选手，而几乎是一群没有正式踢过足球的乌合之众，虽然洪大感到不可思议甚至濒临抓狂边缘，但他却不想放弃这个主教练的位置，洪大在片中的内心情绪起伏，将由朴叙俊完美演出给所有观众们。



朴叙俊为了在《Dream》中饰演职业足球选手一角，他不仅经过了专业的训练，更努力增加肌肉量并改变身形，透过许多努力只为了更接近洪大这个角色。工作团队们包含了导演，也对於朴叙俊相当称赞，认为他的演技令人印象深刻，导演李秉宪更表示「只要有朴叙俊出演，这部电影似乎就已经完成了」，更称赞朴叙俊是位非常有Sense的演员。



电影《Dream》描述一位没有计画没有概念的前足球选手洪大，与一位失去了热情的PD，以及一群无家可归的足球选手们，一起挑战完成不可能的梦想，由朴叙俊与IU李知恩主演，由《鸡不可失》导演李秉宪执导，预计4月26日在韩上映。



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