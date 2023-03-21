KBS下令封殺劉亞仁！這些明星也被禁演過

韓國KBS電視台暫時性地限制劉亞仁亮相本台所有節目。

日前KBS對外宣布已經對台內各部門下發了禁止劉亞仁出演的通知，直到他結束涉毒的所有調查。 KBS電視台稱此次的「封殺令」並非永久性，會根據警方調查結果適時做出調整。

KBS電視台規定播出的節目畫面中不允許出現因違法或不道德行為而引起社會議論的人，當事人之前出演過電視台的節目也會被打上馬賽克。 去年KBS就對Don Spike（涉嫌持有、使用禁藥）、金賽綸（酒駕）、郭道元（酒駕）、申彗星（酒駕）下達過「封殺令」。



會對違法違規的明星藝人下封殺令的不只有KBS電視台，2009年朱智勛因涉毒被禁止出演KBS和MBC，直到2013年「封殺令」才被解除，當時電視台相關人士表示：「反省的時間足夠。」 BIGBANG成員G-Dragonzai 2011年因吸食大麻也登上了「禁演」名單。 除此之外，Crown J（大麻）、鄭鎰勛（大麻）、朴有天（吸毒）被KBS、MBC和SBS同時封殺，T.O.P（大麻）、河正宇（丙泊酚）等也被部份電視台禁演。



劉亞仁將於24日以犯罪嫌疑人身份前往首爾警察廳毒品犯罪偵查隊受訊。早前韓國首爾警察廳毒品犯罪調查小組對劉亞仁位於首爾市龍山區漢南洞的住宅進行搜查，並獲取其吸毒的證據。

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