【香港】3 月25 及26 HIGHLIGHT 梁耀燮 「2023 韩国旅游嘉年华」亲临开幕典礼

韩国文化体育观光部及韩国观光公社为响应2023-2024「韩国访问年」，将於2023 年3 月25 及26 日假将军澳东港城中庭举办「2023 韩国旅游嘉年华」，向香港人展示韩 国流行文化、自然景观、节日庆典等多样魅力。

是次嘉年华节目丰富，包括多场精彩表演及多项体验活动，让香港人尽情感受韩国的多种面貌，深入认识韩国！今次「2023 韩国旅游嘉年华」邀请了韩国人气组合HIGHLIGHT 主唱梁耀燮现身开幕典礼，现场献唱并将与香港粉丝近距离互动。韩国观光公社亦将於开幕典礼上委任香港殿堂级艺人郑裕玲为韩国观光名誉宣传大使，於本年度向香港旅客介绍韩国观光。

嘉年华活动内容丰富，多个表演单位将到场演出，包括著名韩国表演团体THE PAINTERS Season2 新涂鸦秀打造全新概念艺术表演、韩妆达人金基秀美妆示范、KPOP舞蹈表演等，为两天活动增添活力。

韩国观光公社亦准备了多场旅游讲座，介绍首尔、釜山及济州岛的最新旅游资讯，更设有奖问答游戏，送出丰富礼物。现场以韩国著名旅游热点COMMON GROUND 为灵感，将嘉年华摊位化身成货柜市集，让香港人尽情打卡。各个摊位将展示各种韩国特色活动及旅游情报，另设有VR体验及各种DIY 工作坊，让市民深入感受韩国魅力，推动访韩旅游。

精彩内容

韩国人气组合HIGHLIGHT 主唱梁耀燮将出席开幕典礼担任表演嘉宾，亲临献唱，并与粉丝近距离接触！韩国观光公社香港支社更为香港粉丝谋福利，参加指定活动即有

机会入座粉丝区，近距离欣赏精彩表演。

<参加方法>

1. 追踪韩国观光公社 香港支社 Facebook （@KoreaPlazaHK ） 或 Instagram（@korea_plaza_ktohk）

2. 赞好帖文（https://www.facebook.com/KoreaPlazaHK/videos/919408865869518/ 或https://www.instagram.com/p/CpuVZFpgJVb/）

3. 填妥Google 表单（https://forms.gle/sviQN7Pi5HmaEamH8）并分享最想去首尔、釜山或济州岛当中哪一个地方，并说明原因

4. KTOHK 将会选出48 位最令人印象深刻的回答，送出门票乙张

参加报名截止日期：2023 年3 月17 日 23:59

结果通知日期： 2023 年3 月20 日

特色韩国旅游摊位：

现场设有来自韩国不同地区及文化旅游单位的摊位，从K-SPOT、K-ACTIVITY、KFESTIVAL、K-POP 及K-BEAUTY 多方面向大众介绍韩国。

多样体验活动：

各个摊位将举办多项互动及体验活动，包括：

- VR 虚拟实境体验，恍如置身韩国欣赏各地靓景

- 韩式香水、唇膏、香皂DIY 工作坊，制作属於自己的韩式美妆

- 韩国偶像天团防弹少年团BTS 打卡墙，与Jin 和RM 合照

- K-POP 舞蹈体验，亲身感受韩流文化

- 济州岛Grand Swing 打卡墙

精彩舞台节目：

主舞台上将有多项精彩节目，有多个表演单位从韩国远道而来，让现场观众近距离感受韩式魅力。演出单位包括：

- THE PAINTERS Season2 新涂鸦秀

人气表演团体THE PAINTERS Season2 新涂鸦秀时隔多年再度访港，打造全新

概念艺术表演：

- 韩式美妆示范

韩国美妆达人金基秀即场示范韩国最新流行妆容，分享美妆心得

- K-POP 舞蹈表演

韩国舞蹈学校带来最流行的K-POP 舞蹈表演

- 韩国旅游讲座

旅游达人介绍2023 年韩国必去旅游景点及最新游韩贴士

丰富纪念品：

完成指定打卡任务，即可参加一次韩国观光公社吉祥物「Kingdom Friends」夹公仔活动或试玩一次韩式四格即影即有相机，将美好回忆带回家！

活动资讯：

活动名称： 2023 韩国旅游嘉年华

日期及时间： 3 月25 日下午1 时半至7 时（开幕典礼：下午1 时半至3 时半）

3 月26 日上午11 时至下午7 时

地点： 将军澳东港城中庭

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