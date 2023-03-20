宋慧乔5部收视率爆款剧，从19岁红到42岁！甜妹进化大女主单挑复仇爽剧，不惑之年再凭《黑暗荣耀》火遍全球

今年42岁的宋慧乔凭《黑暗荣耀》再攀事业巅峰，当初从校服模特大赛开启演艺生涯的她，出道二十多年主演了至少5部口碑收视率双丰收的好剧，屡屡刷新纪录、真的令人佩服！

在韩国，收视率超过40%方可列入「国民电视剧」，且这样的爆款剧并非年年都有。 一位演员一生能演到一部国民剧都算难得，而宋慧乔出道以来却已经主演了4部之多！一起来看~



2000年宋慧乔19岁，与宋承宪和元斌一同主演KBS 2TV连续剧《蓝色生死恋》，最高收视达到46.1%，稳坐三大地上台的年度TOP 5。 宋慧乔本人也在2001年初的百想艺术大赏中夺得由观众票选的「人气赏」，可见国民喜爱度之高！



2003年宋慧乔22岁，和李秉宪主演SBS连续剧《All In 真爱宣言》，最高收视47%，也排得进年度前四。 宋慧乔凭这部剧在SBS演技大赏首次获得「女子最优秀演技赏」和「10大明星赏」，斩获人生第一个「视后」。



2004年宋慧乔23岁，和Rain一起主演KBS 2TV连续剧《浪漫满屋》，大结局来到最高收视40.2%，继《蓝色生死恋》之后再次红遍全亚洲。



2016年宋慧乔35岁，和宋仲基主演KBS连续剧《太阳的后裔》，摆脱甜妹形象、摇身一变成极具专业素养的战地医生。 这部剧以首都圈最高收视率41.6%登上年度第一，也是2016年唯一一部「国民电视剧」。 此外，根据爱奇艺统计，《太阳的后裔》首轮播放量高达26.85亿，刷新了此前《来自星星的你》首轮13亿的韩剧网播记录。



2023年宋慧乔42岁，主演了全球同步上线的Netflix剧集《黑暗荣耀》，part.2本月上线后短短3天就成为「全球非英语影集排行榜」第一名，在全球79个国家都挤进前10名。



接下来宋慧乔将与韩韶禧共同主演《自白的代价》，尚未开拍两人已经在IG互诉衷肠、抢先告白，让人忍不住期待啦！



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