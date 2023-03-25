「我喜欢说话漂亮的你」女神IU认为自己各方面都不足、大神刘在锡自我管理严谨&爱妻名言永流传～

人能够站上TOP的地位久久，态度谦虚是第一，字里行间把话说的漂亮就是第二了！绝对要好好笔记下来～。

说话绝对是一门大学问，把话说得漂亮也绝非易事！关注韩国娱乐新闻这么多年，真正能走得长久就是那些谦虚又肯努力的明星，最最可怕的是他们不仅有才华，还比别人更加努力，自我管理相当严谨，每说出口的一句话，都能够感受到他们背后深思熟虑的含意。

出版社的朋友跟我说，下个月初他们要出一本书，叫做「我喜欢说话漂亮的你」，里面作者金范俊（김범준）提到了很多艺人说过的话，像是IU有一次和弟弟一起拍片，弟弟问她：「非艺人的李知恩（IU本名）是怎样的人？」她谦虚地表示：「撇开『IU』这个身分，只看其他面向的话，我会自问：除了工作外，我还有什么擅长的事？还真的没有。我的人生经验不多，简单明了地说，我就是个各方面都很不足的人。」谦虚到让人难以想像。





在歌手和演员都拥有代表作的她，甚至连主持都做得很好的全方位艺人，但她却认为自己在工作以外的事情，都还有很多不足，这就是她为什么会那么成功的原因之一吧！



另外，讲到说话漂亮的TOP艺人，就必须要提一提大神刘在锡（50岁）了，他熬过了漫长的无名时期，如今已是拿下19冠大赏的国民MC（国民主持人），在韩国三大无线电视台KBS、MBC、SBS，都各有一档固定主持节目播出超过10年，创下韩国综艺史上的全新纪录（唯一拥有此项纪录的人）。



曾有人问他：「如果再给你一次机会，你还会和（妻子）罗静恩结婚吗？」刘在锡居然回答说「不会！」原因是「要给她一个（选择）机会，因为嫁给我太辛苦了。」可以知道妻子为他所做的一切，他都放在心上。



另外还有一次，在节目上他说到：「一句话在嘴上只停留30秒，在某个人的心中却可以保存30年之久。也许只是一句话，却可以改变一个人的人生。」虽然身为主持人的他必须要说比别人多出好几倍的话，但每一句话对他来说都是相当重要且重视的。

※还有更多名言，都收录在作者金范俊的新书《我喜欢说话漂亮的你》之中，预计在4月1日上市，有兴趣的话大家可以收藏起来喔。



【内容简介】

★ 改变人生，就从一句美丽的话开始！

★ 长踞韩国百大畅销榜，抚慰无数读者的温柔沟通书！

★ 研究了30万份对话，改变了30万读者，受到三星、LG、现代汽车等领先企业、公家机关与大学信赖的专家，教你用一句话扭转人生，让所有人都变成「自己人」！

＼一句漂亮话，就能让你获得与衆不同的优势！／

# 漂亮的话能帮助我们更接近彼此，最终得到想要的东西！

# 把对方变成自己人，只需要四个词，那就是「聪明」「好帅」「厉害」「真棒」！

# 对话时，我们要先观察对方原本的样貌，然后只谈论观察到的样貌就好！

# 当我们开始说正面话语，周遭事物就会「神奇地」爲了我们的成功而奔走，人们也会向成功的我们靠近！

我们天生就会说漂亮的话，孩子对父母所说的话总是满溢著爱，只是，经历竞争、走入社会后，我们与那些美丽的话语渐行渐远……

《我喜欢说话漂亮的你》购买途径

博客来https://bit.ly/P0700163-B

诚 品https://bit.ly/P0700163-E

金石堂https://bit.ly/P0700163-K

Momohttp://bit.ly/3JvQwrY

圆神书活网https://bit.ly/P0700163

*电子书也会在4/1同步上市

MiJimin@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻