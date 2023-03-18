《黑暗荣耀&非常律师禹英禑》的平行时空！除了蓑罗和睿帅外，一共有８位演员重复出演这两部大热剧

韩网上出现了一个特别的热帖，被命名为《奇怪的老师文同珢》，如果两部热门韩剧都有追的话，这８个重复角色你都有注意到吗？

《奇怪的老师文同珢》就是《非常律师禹英禑》（原本直译：奇怪的律师禹英禑）加上《黑暗荣耀》的女主角宋慧乔所饰演的国小教师文同珢，如果很频繁追剧一定会经常遇到这样的情况，看到某个演员出现觉得好~~~眼熟啊，是不是在哪里看过？



1．《黑》画家&毒虫牧师女儿李蓑罗VS《非》脱北者妈妈（演员：金赫拉）



2．《黑》女儿河睿帅VS《非》禹英禑童年时期（演员：吴智律）



3．《黑》偷拍学生裙底的变态老师VS《非》中彩票就抛弃妻子的外遇渣男（演员：许栋元）



4．《黑》全宰寯的律师朋友VS《非》跟踪禹英禑妈妈的记者（演员：李斗锡）



5．《黑》嫉妒涎镇的同事VS《非》揭穿秀妍暧昧对象是劈腿惯犯的前女友



6．《黑》文同珢的班导师VS《非》昭德洞纪念大树案件的大法官（演员：朴胤熙）



7．《黑》帮涎镇写气象稿的人VS《非》传纸条给禹英禑，被董格拉米巴头的同学



8．《黑》萨满教巫师VS《非》董格拉米的妈妈（演员：尹珍成）



MiJimin@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻