近日风靡韩国的日本动画 — 韩国电影就不争气！

韩国近期的电影真的不太争气，日本动画如《THE FIRST SLAM DUNK》(男儿当入樽 / 灌篮高手)、《鬼灭之刃上弦集结，前进刀匠村》和《铃芽之旅》等作品占据国内票房的同时，韩国电影却一直处於低迷状态。

三部日本动画电影都在国内票房前十名之内并成功吸引了大量观众前往电影院观看，包括刷新韩国上映动画电影票房榜首的《THE FIRST SLAM DUNK》、《鬼灭之刃上弦集结，前进刀匠村》和8日上映的《铃芽之旅》。

《THE FIRST SLAM DUNK》因为原著和狂热粉丝的N刷（看了不止一次），在韩上映后成为了日本动画电影票房的冠军。从上映到现在（16日），已经有超过404万名观众前往影院观看，并且继续保持著长期热映的状态。

另一方面，同样受到欢迎的动画系列《鬼灭之刃剧场版》也在首日票房上排名第一，观影人数已经突破了46万人次，并且仍在持续增加。

导演新海诚继《你的名字》之后的最新作品《铃芽之旅》在上映后一直保持著票房冠军的位置，成为院线黑马。在上映6天后的3月13日，观影人数已经突破了100万人次。这是2023年上映的电影中最快达到100万观众的纪录，比《蚁人与黄蜂女：量子狂热》(8天)、《THE FIRST SLAM DUNK》(14天)还要短达到这成绩。



与日本动画的热潮不同，韩国电影似乎很难避免苦战。电影《暗黑对决》、《Count》和《超完美狗保姆》等电影虽然野心勃勃地进军院线，但都未能突破100万的门槛。其中，《超完美狗保姆》甚至在上映17天后选择在IPTV上线，因票房不佳而受到困扰。

15日上映的电影《灵魂伴侣》也不例外，上映当天仅得 20,239 名观众，只是《铃芽之旅》首天观众人数的四分之一。16日，《灵魂伴侣》的单日观影人数减少了近一半，与《铃芽之旅》的差距也扩大了5倍以上。如果这种趋势持续下去，《灵魂伴侣》的票房成绩也有可能与先前上映的韩国电影相同。

当下日本动画电影风靡影院，韩国电影的低迷不知会持续到何时，令人担忧。

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