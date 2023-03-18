《黑暗荣耀》郑星一称「度领很爱涎镇」引发热议！亲自解读角色对於同珢的想法：「不是同情，应该是好感和其他感情」

小编觉得度领「爱过」涎镇…大家觉得呢？

各界瞩目的Netflix原创韩剧《黑暗荣耀》第2部已於上周五（10日）全部公开，再度掀起「追剧热潮」。演员们纷纷出演节目和接受访谈，官方在近期公开郑星一、车珠英、朴成勋、金赫拉、金建宇对於剧情进行「辩论」的「辩论大会」。

郑星一饰演的「河度领」与林智妍饰演的「朴涎镇」为夫妻。在第2部里，度领知道涎镇的过去，也知道女儿不是自己的，两人还有不少冲突的画面。那么，度领到底爱不爱涎镇呢？





在「辩论大会」上，车珠英（饰演崔惠程）替观众们问了这个题目，郑星一毫不犹豫地回答：「那当然，他非常爱她。」大家纷纷追问：「为什么？」、「因为她穿很少？」、「因为她穿DIOR？」影片没有呈现郑星一的答案，但引发网友们热议。





在第2部开头，同珢与度领见面。度领向同珢表示：「我不会离开涎镇」、「我不喜欢说『不知道』，但我还不知道原因，我也是刚刚才意识到我不会离开涎镇，下次再见吧。」而这段剧情也引起讨论：是因为留在涎镇身边，才可以继续见到同珢？还是度领发现自己…其实有点爱涎镇？

有网友指出，第1部不太清楚，但第2部比较明显，度领对涎镇「应该是爱」，至少是「爱过」。他多次给涎镇机会、无法明确说出自己要抛弃涎镇的话，连离婚协议书也是亲自拿过去的。如果这些都不是爱，那为什么要在意涎镇呢？凭藉度领的家世和背景，应该可以找到条件更好的人？

那么，这一题应该算必问的吧：「度领对同珢的感情是好感、同情，还是有其他感情？」郑星一表示：「应该不算同情，而是有好感和其他感情。一开始是好奇，接下来期待她出现。因为同珢可以回答度领所有问题，甚至会有出乎意料的答案。」而演员们纷纷表达自己的看法，应该是期待感、好奇心、好感等，不是想谈恋爱，而是想要再多聊一点。

小编觉得最经典的大概就是这一幕了：「女人，你成功引起我的注意」（这什么霸道总裁的发言XD）大家又是怎么看度领与剧中两位女主角的对手戏呢？

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