这样太危险～圭贤Tiffany都遮眼！《PEAK TIME》文钟业&李翰洁领军表演看了血脉喷张要疯了～

不说了，小编再去擦鼻血～

15日播出的《PEAK TIME》第6集，又有继‎〈魔咒－MIROTIC〉cover舞台后，引发网友热烈讨论的内容！

11点（VANNER）、13点（BAE173）、15点（BLK）与24点组成的「Dance C」，一站出来光是服装就不同反响，腹肌若隐若现，正式表演果然十足性感！文钟业与李翰洁等人的舞蹈姿态、扭动曲线让评审不停喊「太厉害了吧」、「好性感」。



表演中段，几位成员突然拉开身上的拉炼……原来服装还有玄机！一片片腹肌就这么敞开在评审与观众眼前！血脉喷张让Tiffany、圭贤都忍不住想遮眼，起光和圣圭直接激动到站起来抓著对方！



表演结束就是此起彼落的欢呼声，圭贤评价：「为什么我们会为了露出肉体的男人而兴奋呢？能让同是男人的我们也为你们应援，是非常帅气的表演！」Center文钟业与队长李翰洁的领导受到高度肯定，后台也有特别评审对文钟业赞不绝口：「还是第一次觉得男人很性感……」



Theqoo韩国网友对此表演不约而同都想喊「疯了」，焦点几乎放在文钟业、李翰洁和Gon身上，有人留言「呼吸都喘不过气了」、「颧骨好痛啊」、「明天上班怎么办？」，也有人表示本来很讨厌露肚脐的上衣但此例外，或表示不喜欢太露骨但这称得上传奇。

目前，Dance C的表演於推特已高达2000次转推，YouTube影片截至昨日已破24万观看次数，文钟业与李翰洁的直拍皆破万。



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