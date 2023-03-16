KBS被爆重播戏剧却拒付演员费用，池昌旭、秀英、徐玄等，与无名演员们皆恐受害

身为韩剧播映大台，也是韩国老三台之一的KBS，近日却被踢爆积欠演员费用。

根据《朝鲜日报》昨（15）日报导，KBS因为重播费用而和演员产生了纠纷，从外部制作公司购入戏剧的播放权之后，经常重播戏剧却拒绝支付演员费用，理由是「重播得到的费用应从制作公司索取」。受害的演员包含池昌旭、少女时代秀英与徐玄等，就连生活困顿的无名演员也受害。

KBS去年重播但未支付费用的戏剧包含徐玄与罗人友主演的《魔咒的恋人》、金材昱与郑秀晶（Krystal）《疯狂爱上你》、姜河那与河智苑《谢幕：树立而死》，以及池昌旭与秀英《说出你的愿望》。



KBS认为《著作权法》中明订影像制作者拥有影像使用权，著作权也归制作者所有，重播费用理应由制作方承担，不过被放送界人士驳斥那样的解释根本荒唐，因为该条款是基於电视台亲自制作电视剧而定的。

某位主演级演员也透露KBS收了重播所得的广告费用，暗指其利用重播赚钱却不付该付的费用，亦提出另外两大台MBC与SBS都有照规定支付重播费用。

该报导最后表示最大受害者是无名演员，虽然比起主演级演员相当微薄，但却是「基础的生活费用」。

草莓@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻