BTS Jimin释出先行曲〈Set Me Free Pt.2〉预告营造出令人窒息的紧张感、气势磅礴！专业舞者认证：王者归来

防弹少年团成员 solo 接力中，这次是现代舞艺超群、团内领唱的 Jimin 登场，蕴含多年的实力将一次释放出来，光是这支预告就让人看了目不转睛！

红遍全球的 TOP 男团 BTS 防弹少年团七位成员接力 solo 活动中，这一次释出新歌预告的人是队内的主舞兼领唱成员 Jimin（朴智旻），经常在大型舞台上展现出卓越舞蹈实力的他，此次的 solo 活动也让粉丝 ARMY 们万分期待。



▼昨晚官方公开了他的回归先行曲〈Set Me Free Pt.2〉MV 预告，庞大的舞群以压倒性的舞技气势展现出强烈的视觉飨宴，背景音乐也彷佛置身在国家音乐厅般冲击著心脏，由 Jimin 的歌声做收尾，令人印象极为深刻。



此次 Jimin 所发行的首张个人专辑《Face》将讲述关於他自己的故事，作为艺术家的本身准备了专属於他的全新旅程，带来更华丽的舞台风格，让大众看到他独特的那一面貌，先行曲〈Set Me Free Pt.2〉将会在17日公开，并於24日发行个人专辑。



▼早先公开过的《Face》花絮影片：



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