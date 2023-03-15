从BLACKPINK ROSÉ到秀智跟泫雅...衣服松开险走光时她们都淡定处理，果然都是专业爱豆！

BLACKPINK成员ROSÉ演唱会途中遭遇尴尬，幸亏发现及时。

3月12日，BLACKPINK在印尼雅加达举办巡回演唱会，当时ROSÉ正在演唱《Hard to Lov》，她穿了一件黑色挂脖式上衣，下身搭配同色系热辣超短裙，展现好身材，漫画女团腿和小蛮腰十分吸睛。 正当ROSÉ唱得正高兴时，突然上衣的衣带松开，整件上衣险些滑落，差点出现舞台事故。 舞台经验十分丰富地ROSE不慌不忙，用手捂住上衣，防止衣服继续滑落，同时暗示伴舞小哥帮忙系衣服。 此时就看一名伴舞人员靠近ROSÉ，双手似乎还在微微颤抖，好不容易帮她重新系好衣带，在此过程中ROSÉ也不忘继续表演，握著话筒丝滑走位，全身心投入到了表演中。



网友和粉丝看到这一幕后在网上留言表示：「为什么公司要准备这种衣服」、「幸亏rose反应快，不然不堪设想」、「小哥应该非常紧张吧」等。

其实这已经不是爱豆圈第一次发生这类事情了。 2014年女团miss A在参加某音乐颁奖礼时，成员秀智的衣服也突然松开，吓得她连忙抓紧衣领部份。 秀智尝试重新系好，却根本无法做到，直到表演结束都只能用一只手抓著衣领。



无独有偶泫雅也遇到过同样的状况，在某次表演中她只穿了一件绿色吊带抹胸，遮住的地方只有胸前。 由於衣服是丝绸材质，非常丝滑，加上表演时舞蹈动作都比较的大，导致蝴蝶结不慎散开，险些酿成舞台事故，作为出道十几年的艺人，泫雅并没有惊慌让舞台表演没有继续，而是抓著衣服完成表演。



不得不佩服专业爱豆的应变能力和心理素质，在如此尴尬的状况之下都顺利完成整个表演。

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