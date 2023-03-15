全道嬿相隔17年再接演浪漫喜剧《浪漫速成班》大成功！自曝「还以为郑敬淏很瘦，我可以背得动」

资深影后级演员全道嬿今年已50岁，日前演出tvN《浪漫速成班》创下17％高收视率与话题讨论，这也是她继2005年《布拉格恋人》后睽违17年再度演出浪漫爱情喜剧，也勇敢向大家呈现浪漫喜剧并非年轻人的专利，全道嬿同样演出属於自己的浪漫。

在接受JTBC访谈时，即使是演技出色的影后全道嬿也坦言，《浪漫速成班》中的南行善一角一开始让她非常难投入，因为这人物的节奏很快，走路快呼吸快台词也多，在初期全道嬿对自己的表现也没有太多自信，必须时常与导演确认，但不知道何时开始，她开始分不出自己的表现是南行善还是全道嬿，总之就是剧中的那个角色了，也从那时起让全道嬿感到享受著现场的感觉，也因此在拍摄完毕时，让她有种必须与家人分离的感伤。



全道嬿演过许多沉重黑暗的作品，也让大家难以想像她驾驭开朗角色的样子，不过了解她的人都问她：「需要背台词吗？你一开口就是南行善了。」她也透露周围的人看了这次的作品都感到很开心。全道嬿被南行善对自己的选择而努力负责任的模样给吸引，内心相当支持这角色，一开始看起来似乎不太在意别人眼光而显得我行我素，但也希望观众渐渐在后段剧情中理解她。



她也表示拍摄时的现场有许多相当欢乐的时刻，尤其是南行善与崔直说（郑敬淏饰）刚登场的时候，有许多两人像仇人一般的对立场面，拍摄时都相当开心。全道嬿也自曝有一场戏是行善要背著喝醉的崔直说回去，如同大家所看到的，郑敬淏是属於身形很瘦的男生，全道嬿原以为能够轻松完成这场戏，没想到仍然出动了替身帮忙。



全道嬿对於郑敬淏总是当面称赞她「你的演技从不说谎」觉得很感谢，她表示演戏在某种角度来看是假的，但如果剧本的文字把演员的情感引导出来，就会表现得更真实。全道嬿表示郑敬淏在现场总是与人一一对视问候，让她也感受到那份真心。饰演海伊的卢允瑞虽然是新人，但全道嬿觉得她的表现很优秀也很有自信，亮丽的外型也让全道嬿觉得就像剧中的台词一样「阳光般的孩子来到我身边」，称赞卢允瑞日后大有可为。



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