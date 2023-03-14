你们不觉得《黑暗荣耀》林智妍很可怜吗？这个理由超让人意外！

Netflix《黑暗荣耀》全集上线，任谁看了都忍不住狂赞一句「杀疯了」， 就连这两日热搜榜的KPI几乎都是这部剧贡献的（笑）！

许久没有看过这么爽的复仇剧了，确切地说是下半部比上半部还爽。 为什么？因为，观众期待的「一定要复仇成功」，不仅实现了，还让「圣母情节」、「全体洗白」全部滚蛋，看得人极度满意。女主角同珢（宋慧乔 饰）缜密做局给人下套，以涏镇（林智妍 饰）为首的团体霸凌死的死，伤的上，得到了应有的惩罚。就连曾经以血缘关系为由放任同珢被霸凌而不管的妈妈，最后也被女儿以同样的理由送进了精神病院。同珢不仅彻彻底底地复仇完成，同时还遇到了真爱男友，没有比这剧情更爽的剧存在了。



只是电视剧结束后有网友为饰演成年朴涏镇的林智妍喊冤，觉得她非常可怜。这是为什么呢？有一位网友称：「明明犯错的是辛睿恩（朴涏镇高中时期扮演者），却要让林智妍来背负惩罚，林智妍真的好惨啊。」



在部份观众们看来，剧中校园暴力受害者文同珢被殴打、被卷发棒烫胳膊的戏份都是在学生时期，而作恶之人则是饰演朴涏镇少女时期的辛睿恩，但最后被成人同珢恐吓、被妈妈、丈夫、女儿抛弃、坐牢的却是成年人林智妍，霸凌他人的所有代价全都由她背负，实在是太不公平了，因此网友调侃：「 就是因为这样有不少40岁的演员才穿上校服饰演少年时期的吧。」



哈哈哈哈哈，这位网友刁钻的视角也引发了其他网友的关注，大家纷纷留言表示：「哈哈哈哈哈，我怎么没想到这一点」、「这样看的话，林智妍真的蛮惨的，一直是被复仇的对象」等。

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