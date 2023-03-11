追完《黑暗荣耀》第2部后别忘了他们的新作品！林智妍、朴成勋分别出演《全国死刑公投》、《外人》

告别「涎镇」和「宰寯」，希望林智妍、朴成勋的演技之路也能越走越好！

全世界瞩目的Netflix原创电视剧《黑暗荣耀》第2部已於昨日（10日）公开，并且引发广泛讨论。在剧中饰演「朴涎镇」和「全宰寯」的林智妍、朴成勋，也收获大批人气和称赞。接下来，他们也纷纷有新作品与大家见面。

此前，林智妍确定与朴海镇、朴诚雄合作SBS新漫改剧《全国死刑公投》。这是一部犯罪惊悚片，描述匿名带著「狗面具」的人，在大韩民国审判「无罪的恶魔」时，与警察等其他人物发生摩擦而展开的故事。

两位演员还曾一起出席「2022 SBS演技大奖」，为新作品预热。这是朴海镇与朴诚雄继JTBC《Man to Man》后二度合作，而林智妍陆续以Netflix《纸房子：韩国篇》、《黑暗荣耀》等作品站稳脚步，令人期待。

而朴成勋出演Disney+新剧《外人》，与田慧振、崔秀英、安在旭等合作。该作品改编自同名网漫，描述无厘头的妈妈和很酷的女儿如陌生人般愉快又与众不同的同居喜剧故事。近期已杀青，预计下半年首播，共12集。

田慧振饰演有29岁女儿的物理治疗师「恩美」，她在高中时生下珍熙，是一名未婚妈妈；崔秀英饰演恩美的女儿「珍熙」，是一位不懂事的派出所巡查组长；安在旭饰演耳鼻喉科权威「陈洪」，某天突然出现在恩美面前的可疑的男人；朴成勋饰演派出所所长「才元」，遇到珍熙后人生陷入僵局。

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