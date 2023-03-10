《Running Man》臭手速成班开课啦！邀请到《浪漫速成班》海伊「卢允瑞」自爆被亲弟弟说有艺人病

《Running Man》开课”综艺导师”大家想选「池锡辰」还是「刘在锡」呢？不过本期重点是…《浪漫速成班》的南海伊（卢允瑞 饰）来啦～～～。

SBS 长寿综艺节目《Running Man》释出的本周日最新预告中，邀请到了热门韩剧《浪漫速成班》中饰演全道嬿女儿南海伊的演员卢允瑞，首次出演综艺的她，也让人非常好奇她的表现。



▼预告中，节目组加入了补习班元素，特别为卢允瑞这个综艺新手开课：



▼明星讲师１号：认为艺能最重要的就是产生共鸣，会手把手的从基础教起的RM王鼻子大哥「池锡辰」



▼明星讲师２号：有著国民主持人称号的「刘在锡」，则是会用严肃的态度指导，不论何时何地只有他存在的地方，就会是正解。



这一集身为RM的长期备考生，如同RM家人一般、存在感极强的朱宇宰也有出演。



预告里，刘在锡问卢允瑞「和弟弟的关系如何？」时，卢允瑞表示：「昨天吵架了，他说我有艺人病（偶像包袱）。」一下子掌握住谈话的重点，让人更加期待她的表现了。



除此之外，身为新生代演员的卢允瑞也一下子掌握了游戏的重点，对於现下年轻人的团康游戏也相当在行，反之，RM成员们则是一直发生失误，两位明星讲师也一直败下阵来，错误百出，池锡辰直接气到摔帽飙脏话。XD





究竟这堂臭手速成班的最优秀学生VS惩罚对象会是谁呢？记得锁定本周日（3月12日）下午18:20播出的《Running Man》。





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