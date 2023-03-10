BTS防弹少年团主唱实力不容小觑！田柾国直播cover东方神起地狱难度曲〈Mirotic〉高音冲破天际

柾国虽然不太熟这首歌，但唱得也太好了吧～！曲子的精髓都有抓到，不愧是 BTS 的主唱大大，太令人崇拜了。

近期，BTS 防弹少年团成员田柾国（Jung Kook）经常在 weverse 上开直播，与粉丝 ARMY 们互动，分享生活的点滴之余，也用美妙的歌声填满大家的心。



最近因为两档选秀节目《Peak Time》和《BOYS PLANET》都出现了参赛者cover二代团东方神起的经典热门曲〈Mirotic〉而引发关注，这首歌堪称是地狱难度级别的KPOP神曲，柾国虽然对这首歌不够熟，但也努力诠释满足粉丝们的愿望。

▼从开头第一句「开始是甜蜜的、平凡的被我吸引…」其实就是定胜负的关键：

而且要全部自己唱完整首歌，真的难度太高又太难换气了啦！（点开第二段影片）尤其是唱到了飙高音的部份，爽度十足！！！

大家觉得如何呢～？



▼最后，放一首我很喜欢的柾国cover曲，原唱是 IU 的〈这样的结局〉（Ending Scene），听著听著就哭了…：



▼〈Mirotic〉MV：



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