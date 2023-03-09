[好片推荐] 《超完美狗保姆》爱心泛滥的柳演锡与车太铉！一路成「狗狗磁铁」毛小孩就是我们的家人！

[无雷]温馨并轻松的小品电影《超完美狗保姆》描述未婚妻对狗过敏的民秀（柳演锡饰），为了结婚而必须忍痛送走养了多年的黄金猎犬，在为他找寻新家人的旅途中，民秀与表哥真国（车太铉饰）领悟到什么是真正的家人。

一对个性截然不同的表兄弟，感情却比亲兄弟更好，得知表弟民秀的状况后，明明自己面临经济窘境的真国，却情义相挺与他一起踏上送养黄金猎犬鲁尼的旅程。利用网路的力量，他们一一拜访了有可能接手饲养鲁尼的形形色色的人，到底谁才是最适合的完美狗保姆呢？



片中也点出了许多现实的状况，譬如早出晚归的上班族，回家面对等了你一天的毛小孩，内心总有些歉疚。流浪狗收容中心的情况令人心酸，除了资源严重缺乏，还说出了现代人「不领养混种狗」的心态。民宿老板对自己养的狗态度恶劣，只盘算著将狗狗卖给狗肉店。或者展开双臂迎接狗狗还给予舒适环境的女主人，却连狗狗的名字都不想知道。



狗是相当亲人的动物，更懂得分辨谁才是爱狗人士。片中的柳演锡以及车太铉成了十足的「狗狗磁铁」，明明是想送养自己的宠物狗鲁尼，最后却带回了满满一车子的狗狗，只因为这对表兄弟对待毛小孩就像自己的家人一般，舍不得看它们受苦，也想为它们找到真心爱它们的主人。



这趟旅程真的充满笑声与温暖，车太铉果然是搞笑演员的第一把交椅，也许人生过得苦涩，但他总是充满正能量，让心情低落的柳演锡以及观众们也不断被他逗乐。最后两人终於想出了两全其美的办法，让这些狗狗们能够找到幸福的栖息地。也终於体会到何谓真正的家人，因为真正的家人，就是一起走到最后相互陪伴的人。《超完美狗保姆》将於3月10日在台正式上映。



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