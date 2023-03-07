同珢啊，大家超级期待大结局！朴成勋：按我的复仇方法可以拍到120季XD

《黑暗荣耀》朴成勋对校园暴力有自己的看法。

3月10日《黑暗荣耀》Part.2终於要上档了，为了宣传续集，主演郑星一、朴成勋、金赫拉、金建宇等人齐聚一堂，欢乐解答观众们对於大结局的各种猜测。



有观众猜测大结局中同珢会饶恕所有人，对此朴成勋立即反驳道：「哎，都还没有开始，如果要饶恕的话就不会耗费那么长时间准备复仇计划了，校园暴力是不可饶恕的错误行为。」 其实朴成勋在剧里饰演的全宰寯也是高中时期欺负同珢的霸凌团伙中的一人，是同珢长大成人之后想要复仇的对象之一。



朴成勋又解释称：「不过反过来思考的话，到底有没有完全合适的复仇呢？ 我受到了100分的迫害，能做到100分的复仇吗？ 那这样复仇就没有尽头了。」 最后他开玩笑地说：「睿帅长大之后继续向同珢的孩子复仇，这样可以拍到120季。」

还有观众猜测「河度领其实不孕，他可能知道睿帅不是自己的亲生女儿，但依旧选择站在涏镇这一边」，对此饰演「睿帅爸爸」的郑星一表示：「因为有养育的情谊在，也不可能完全不管，应该会一直养下去吧。」



《黑暗荣耀》大结局如何，让我们一起期待3月10日的开播吧！

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