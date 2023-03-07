同珢啊，你终於来了！《黑暗荣耀》Part.2被判定为「青少年不可观看」，每集多播6分钟！

本周终於等来了Netflix《黑暗荣耀》Part.2的播出！

《黑暗荣耀》Part.2将於3月10日正式上档，日前有关电视剧的新消息传出，大大刺激了观众们的期待感。 据影像等级委员会（以下简称为影等委）透露，《黑暗荣耀》Part.2被判定为「青少年不可观看」等级。 影等委表示：「作品涉及到纵容杀人、杀人、犯罪教师等非法行为以及暴力画面等，还有对身体部位露骨、直接、间接的描写，从整体上来无论是主题，还是暴力性、台词、毒品等，考虑到青少年会模仿，最终判定为不适合青少年观看。」



影等委还称：「剧情中还有受害人等的联合、惩戒，加害者们的毁灭过程，还有反复描写吸烟、吸毒的镜头，以及性描写与脏话。」 间接提到了《黑暗荣耀》Part.2的「水位」，刺激度远高於上半部。

最后影等委透露《黑暗荣耀》Part.2比Part.1（384分7秒）的播出时长多出51分钟（435分14秒），Part.2也由8集组成，也就是说每集将比Part.1多出了6分钟的剧情。



现在如同暴风雨前的宁静，让我们一起期待宋慧乔的复仇来得更猛烈些吧。

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