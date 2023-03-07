拿了「恶毒女二」剧本的4位男演员！《他人即地狱》李栋旭调教成功《浪漫速成班》辛载夏大爆红～

拿了「恶毒女二」剧本的4位男演员（《他人即地狱》李栋旭、《浪漫速成班》辛载夏、《衣袖红镶边》姜勋、《九尾狐传》金泛），他们都拥有以下几个共通点…。

1．太过执著的爱著男一（无论亲情、友情、爱情...等等各种感情）

2．都想陷害或者伤害女主

3．用错了守护的方法

4．被嫉妒心给蒙蔽了双眼

5．性格都非常的扭曲，拥有深渊般黑暗的一面

6．最终的结局可能是迎来死亡

▼《他人即地狱》连环杀人魔徐文祖（李栋旭 饰）整部剧都在努力调教小白兔尹钟宇（任时完 饰）成为他的接班人，最终永远活在了他的心中。



▼《浪漫速成班》待在数学明星讲师崔直说（郑敬淏 饰）身边的智室长（辛载夏 饰），用了错误的方式守护著崔直说，甚至伤害到女主的安危，本以为他是个小忠犬，结果是大恶犬啊，他的结局也看了让人心塞，可恶。（哭）



▼《衣袖红镶边》一路辅佐李祘（李俊昊 饰）坐上王位的洪德老（姜勋 饰），却在错误的道路上越走越远，越陷越深，就连女主的存在他都看不顺眼，对李祘的敬爱和执著，绝对是TOP等级。



▼《九尾狐传》李朗（金泛 饰）对哥哥李砚（李栋旭 饰）的心意，从崇拜到憎恨，甚至纠缠了几世轮回与多年，要说里面最成功的，应该就是金泛了，因为他最后获得了跟九尾狐哥哥拍续集《九尾狐传1938》的机会，两帅再聚好期待啊～～！



究竟哪一位拿了「恶毒女二」剧本的男演员，最令你印象深刻呢？或者是你手边还有我错的的名单，赶快留言分享让我知道吧！

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