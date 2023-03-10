刘在锡终於见到最爱男团！TEEN TOP出演《玩什么好呢？ 》，有望看到《TO YOU》合作舞台！

MBC综艺《玩什么好呢？ 》透露称昨天（9日）已经和男团TEEN TOP完整体一起进行了节目录制，刘大神心心念念了3年的男团终於奔现啦！

刘在锡曾公开表示最喜欢的男团就是TEEN TOP，之前在《玩什么好呢？ 》与Rain、李孝利组成SSAK3，被cue唱歌时就选择了他们的《要疯了》。 作为SSAK3宣传时偶遇逆袭回归打歌节目的TEEN TOP，也不忘称赞「好歌就是会获得关注和喜爱」，还接连报出他们人气歌曲的名字，屡次证实真爱。



上周《玩什么好呢？ 》刘在锡化身促销经纪公司的代表兼组合成员「JS」，和练习生们一起重启未能完成的企划，原来就是3年前cover TEEN TOP歌曲《TO YOU》的事！



当时适逢Covid-9爆发、娱乐业大受影响，刘在锡自掏腰包找了一群熟人包括Haha、昶熙、世熙、世镐、在锡、光熙、炳宰在内，花费数月排练这支舞，本想在中秋公开。 但不巧的是录制当天炳宰接触了确诊者无法赴约，最后不了了之，一晃过去了3年。



促销经纪公司的各位还给自己安排了不同角色，例如梁世炯是GD、曹世镐是太阳、刘在锡自诩颜值担当C位车银优，昶熙对应任时完、而光熙就是光熙本人XD

这次连TEEN TOP本尊也加入，现场一定超级热闹的啦！这周六的《玩什么好呢？ 》也令人期待！



▽来欣赏TEEN TOP原版《TO YOU》：



Sani@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻