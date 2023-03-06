《成均馆绯闻》4位主角现况！曾感叹「4大顶流再难同框」，现在唏嘘「3人负面新闻缠身」！网友：宋仲基你要挺住啊

有多少人还记得13年前播出的《成均馆绯闻》？

2010年，一部韩国古装青春剧《成均馆绯闻》火遍亚洲，朝鲜正祖时期，没落的两班（贵族）之女金允熙（朴敏英 饰），为了照顾体弱多病的弟弟而女扮男装靠抄写文章维持家计。 为避免被嫁人偿债的厄运，允熙铤而走险替人科考，机缘巧合之下得到了左相大人的儿子李先俊（朴有天 饰）的帮助，由此和对方一起进入禁止女子入内的成均馆去念书，并且和李先俊、文在信（刘亚仁 饰）、具容河（宋仲基 饰）一起开始了成均馆的儒生生活，这四个杰出的青年被称为「垂涎（才俊）四人帮」，江湖人称「佳郎」、「大物」、「桀骜」和「女林」。阵容之豪华曾让剧迷们表示「很难再看到他们出演同一部剧了」。



说起来也很玄学，《成均馆绯闻》的4位主角每个人身上都带著点话题，或好或坏。 先说朴有天，本来是顶流男团东方神起的一员，后来离开SM，与金在中、金俊秀组成了JYJ，却遭到老东家SM的全面封杀，根本无法在电视中亮相。 后期又被女子告发洗手间性侵，平常最爱花天酒地的生活，有独特的性癖好。 2019年朴有天被踢爆吸毒丑闻，形象一落千丈，粉丝纷纷脱粉，原本光明的前途被自己狠狠踩烂。



女主角朴敏英近年来一直都是罗曼史韩剧的女王，陆续出演了《城市恋人》、《Healer》、《金秘书为何那样》、《她的私生活》、《气象厅的人们：社内恋爱残酷史篇》等热门韩剧，分别合作了李敏镐、池昌旭、朴叙俊、金材昱、宋江等多位男神，超级会挑剧本的她每一次主演都能引爆收视，还越来越美，堪称整容范本，次次亮相都刷新美貌。可惜朴敏英挑剧本很有眼光，但看男人很不准，前男友被爆涉嫌诈骗，她以证人身份被传唤进行了调查，最近检方在调查她是否参与其中。



刘亚仁的故事更加唏嘘，因为演技扎实，横跨电视剧、影坛两大圈，是最年轻的影帝之一，即使与大前辈宋康昊同框飙戏，气场也绝对不输，被赞「忠武路的继承人」。这位星途坦荡、前途一片大好的实力演技派，这两日成了韩娱圈最大的焦点，被爆是毒瘾者，体内查出4种毒品成分，吸毒频率几近疯狂，一年注射73次异丙酚。 据悉，警方最快将於下周传唤刘亚仁。虽然韩娱圈有吸毒者洗白后复出的先例，但刘亚仁最后会怎样，目前还真无法下定论。



最后是宋仲基，也是目前唯一一位没有大黑料的演员。宋仲基退伍后凭藉一部《太阳的后裔》直接地位飞升至韩流男神，不仅事业正红，爱情也同样得意。 与戏中的女主角、韩剧女神宋慧乔现实生活中也修成正果，步入婚姻殿堂，当年双宋联姻被称「世纪婚礼」，可想而知两人的结合有多震撼。 只是甜蜜的罗曼史最终以分手收场，让不少cp粉伤透了心。 离婚后的宋仲基醉心於事业，主演的《黑道律师文森佐》和《财阀家的小儿子》口碑甚好，让他重回人气巅峰。 2022年底，宋仲基突然爆光有一位外国圈外女友，没过多久又关宣将迎娶女友，并且未婚妻已经怀孕的消息，又一次震惊饭圈。最近宋仲基外出工作时也会带著娇妻，十分幸福甜蜜。



Tracy@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻