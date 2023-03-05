IZ*ONE队长权恩妃首次港澳个人骚3/6星期一开售！必抢近距离击掌福利

香港、澳门的「RUBI」你们准备好了吗？

韩国歌手权恩妃EunBi将於2023年4月8日星期六晚上7时，在「澳门百老汇」- 百老汇舞台举行她在港澳地区的第一次个人演出【权恩妃《MILLION STARS FAN MEETING》澳门站】，届时她将和歌迷们一起共度一个难忘的时刻。





权恩妃自2018年於韩国选秀节目《PRODUCE 48》中胜出，并担任限定期间团体IZ*ONE的队长后，便成为韩流界人气偶像，一举一动均受Kpop迷关注。在2021年以个人身份出道后，权恩妃继续活跃於影视、音乐等不同界别，除了担任《尊重生活》、《Follow Me》等节目主持，又肩负《Why not crew?》的固定班底，绝对是多才多艺。而在音乐方面，她推出的个人专辑《OPEN》、《Colour》、《Lethality》均取得优异成绩。

EunBi的音乐作品充满了活力和青春气息，深受年轻人喜爱。此次见面会将是她跟香港和澳门等地区RUBI（权恩妃粉丝称号）近距离互动的难得机会。主办单位万星国际娱乐文化更透露在这次见面会上，权恩妃除了演唱她最新的歌曲，还会和观众们进行互动，分享她的生活和经历，让大家更了解她。

另一方面，权恩妃为了答谢歌迷们的支持，更送上满满的粉丝福利，希望大家满载而归。当中包括GROUP PHOTOS团体合照福利，可以跟权恩妃一起合照，为她的第一次港澳地区个人演出留下美好回忆。此外，观众又有机会获得一对一击掌的特别福利，让你跟EunBi近距离接触！还有澳门场限定的签名海报。各种票价能够获得福利的名额也有不同，而$1,680 (VIP)门票可以抽中的福利也自然较多。最惊喜是权恩妃为照顾每位支持她的观众，还准备了多款自拍小咭送给大家，保证每一位观众也是幸运儿。

【权恩妃《MILLION STARS FAN MEETING》澳门站】的门票，即将在3月6日星期一中午12时於[澳门百老汇] 网站公开发售。票价分为：$1,680 (VIP)、$1,080、$580，相关福利和名额可参考附图。想把握这个难得的机会，近距离感受EunBi的音乐和个人魅力，就不要错过公开售票的购票机会。如希望知道更多【权恩妃《MILLION STARS FAN MEETING》澳门站】的相关资讯，请继续留意主办及协办单位的微博、FB和IG更新，以及新闻公布。



【权恩妃《MILLION STARS FAN MEETING》澳门站】

日期：2023年4月8日（星期六）

时间：晚上7时正

地点：「澳门百老汇」- 百老汇舞台

门票：港币HKD/澳门币MOP $1,680 (VIP) / $1,080 / $580

售票时间：2023年3月6日（星期一）中午12时起

售票平台：https://www.broadwaymacau.com.mo/

主办单位：万星国际娱乐文化

粉丝福利：

- 购买价值VIP HKD/MOP $1,680门票者：一对一击掌、自拍小卡3张（澳门限定）、团体合照（每组20人）*共80名额、签名海报*共80名额

- 购买价值HKD/MOP $1,080门票者：自拍小卡2张（澳门限定）、一对一击掌 *共150名额、团体合照（每组20人）*共20名额、签名海报*共20名额

- 购买价值HKD/MOP $580门票者：自拍小卡1张（澳门限定）、澳门限定海报

*有限额之福利项目只能获取其中之一。

*以上有名额限制的粉丝福利会以线上抽签方式进行，结果将於演出前一天於主办方渠道公布，请各位粉丝注意官方消息。

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