只因主演刘亚仁涉毒！《末日愚者》演员感慨一个人毁掉一部剧：「那么多人付出心血，却可能永远无法播出」

Netflix新剧《末日愚者》已拍完等待上架，主演刘亚仁却在近日爆出长期使用4种违禁药物令作品宣传全面停摆。 同剧演员金英雄忍不住在IG吐露心声，为大家付出的心血感到心痛。

金英雄心情复杂地写道：「该怎么说呢... 通知选角的令人开心的电话，拍第一场戏时心情激动的记忆，可能全都要化为泡沫。」



金英雄感慨众多演员和制作组的努力：「付出忍耐与牺牲的、多如麦粒的工作人员们，齐心协力让各自的角色发光的演员们，以及比任何人都恳切的导演，还有... 抱恙扔不放弃写作的编剧，还有负责制作、直到最后都照顾片场的制作公司。」

虽然并无袒护刘亚仁之意，仍难免对作品也许无法面世而深感惋惜：「如果他的错误是事实，当然要承受指责。 丝毫没有为他讲话的意思。 当然要付出代价。 只是饱含著众多人的辛苦和牺牲、即将诞生的《末日愚者》可能无法来到这个世界，终究会感到遗憾而已。」



刘亚仁上月被查出使用大麻、异丙酚（俗称牛奶针）、K他命、古柯碱共4种违禁麻醉药物及毒品，震惊整个娱乐圈，已经拍完的3部作品全部面临「胎死腹中」危机。 《末日愚者》就是其中之一，另外还有两部电影《终极对弈（胜负）》《HI. FIVE》，不仅数百亿投资可能打水漂，无数演职人员的心血也可能永远失去被看见的机会。





金英雄这篇文字虽是PO个人IG，但很多人认为写出了所有与刘亚仁合作的工作人员的心声：「可以用AI换脸换掉他吗？」 、「如果重拍的话，必须要刘亚仁赔偿！」、「已经拍好的话就上映吧T^T」、「校园暴力演员都好几年不能露面，毒虫的戏怎么可以公开？」 、「一旦上映又会有人称赞他『天才演技、恶魔才华』之类的」、「上映一个就会有第二个，然后就复出了」、「用金钱无法弥补的损失，令人心痛」。



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